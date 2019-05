TEISENA MAAILMAS: Iirimaa kuulutas välja kliimakriisi 

Mai alguses kuulutas Suurbritannia parlament välja kliimakriisi. Nüüd, vaid veidi enam kui nädal hiljem, järgnes talle ka naaberriik Iirimaa. Paljud kohalikud piirkonnad on väitnud, et soovivad saada 2030. aastaks süsinikneutraalseks. Suurbritannia valitsuse plaan on tagasihoidlikum – süsinikuühendite heitmekogust soovitakse 2050. aastaks vähendada 80%.