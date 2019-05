Keili Sükijainen: ema on mu mehevalikute pärast korralikult südant valutanud 

"Ja oh, siis kui ma kooli lõpetasin ja karjääri hakkasin tegema ning pea viis aastat vallaline olin – see oli mu empsi jaoks korralik proovikivi. Päris kohtingusaatesse ta mind ei saatnud, aga pea kõigi sõpradega pani mind mõttes paari küll," sõnab Sükijainen Kroonikale. "Täna me koos naerame selle üle ja sisimas ma tean, et ta tahab mulle vaid parimat, mitte et ma lihtsalt koosolemise pärast kellegagi koos olen."