Jänesepoeg leidis heatahtlike kuid oskamatute inimeste tõttu oma otsa 

„Kahjuks tänase hommikuse kurva uudisega me peame jälle inimestele meelde tuletama kordatud juttu. Kui Te leiate metslooma, kes on alles poeg, siis palun ärge andke talle piima! Eile õhtul jõudis meie vabatahtliku juurde jänesepoeg, kes oli leitud ning piimaga toidetud! Kahjuks ei olnud seal enam midagi teha - jänesepoja kõht oli kõva ja gaase täis ning hoolimata saadud rohtudest, hommikuni ta enam vastu ei pidanud,“ kirjutas Eesti Metsloomaühing Facebookis ja lisas, et ainus, mida alguses võiks pakkuda, on puhas joogivesi.