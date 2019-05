PRESIDENDIVALIMISED LEEDUS: uueks riigipeaks saab tõenäoliselt endine pankur 

Kuigi soovi Leedu presidendiks saada avaldas ligi paarkümmend inimest, jäid lõpuks kaalukausile vaid kaheksa meest ja üks naine. Seejuures on favoriidid ja autsaiderid selgesti eristatavad. Šansid presidendiks saada on ainult kolmel kandidaadil ja ülejäänud kuuel mehel pole isegi teoreetilist võimalust sellele ametikohale tõusta, kuid ometi soovivad nad oma CVdesse saada märget: on olnud Leedu presidendikandidaat.