ILMAPROGNOOS | Emadepäeva nädalavahetus toob saju ja soojakraade 

Laupäeva öösel sajab paljudes kohtades hoovihma ja äike ei jäta samuti rahule. Pärast keskööd hakkab saju vähenema ja Eesti edelaosas tekib udu. Puhub õrn lõunakaare tuuleke ja temperatuur on 7-12 kraadi. Päeval on ilm vahelduva pilvisusega, pärastlõunal saju tõenäosus kasvab. Päikest on enim saartel ja Ida-Virumaal. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Kõige soojem on päeval Lõuna-Eestis, kus lubab kuni 18 soojakraadi, mujal jääb temperatuur 13-16 kraadi vahemikku.

Emadepäeva öösel on taas mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 4..9, Ida-Eestis kuni 12 kraadi. Päeval on ilm muutlik, kuid erinevalt laupäevast peamiselt sajuta. Hoovihma näevad vaid lõunaeestlased. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 kraadi ja kõige soojem on taas Lõuna-Eestis.