ABIELU LÄBI! Kas Repinskid saaksid ka riigikogus lahku kolida? 

Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski koos ühise lapsega Riigkogu istungil. Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

Tänane Kroonika kirjutab, et Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski vaevalt kaks aastat kestnud abielu on purunenud. Kuidas mõjutab see kahe riigikogulase tööelu?