TUGITOOLIS SPORTLANE | Johanna Talihärm USA idüllist, pingete talumisest ja erakordsest Alaska-kogemusest 

Juuni alguses taas üle ookeani lendav Talihärm rääkis, miks on USAs nii hea treenida ja arutles, kuidas välise ja sisemise pingega toime tulla. Mõnes mõttes on USA suusasportlastel võrreldes eestlastega lihtsam elu, sest keskmine Texase elanik pole neist elu sees kuulus. Eestis loodetakse häid tulemusi isegi maailma mõistes keskpärastelt sportlastelt ja mõned murdmaasuusatajad on väitnud, et avalikkuse ja meedia kriitika oli üks põhjus, miks nad keelatud võtetega tegelema hakkasid. Talihärm ei mõista Karel Tammjärve, Algo Kärbi ja Andreas Veerpalu valikut absoluutselt.