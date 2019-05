Ed Sheeran ja Justin Bieber avaldasid ühise laulu 

Bieber seevastu on keskendunud oma hingelise seisukorra parandamisele, et taas elust rõõmu tunda ning päästa abielu modell Hailey Baldwiniga. Endine lapstäht on fännidele mõista andnud, et teda vaevab depressioon. Märtsis kirjutas ta sotsiaalmeedias, et pole juba ammu muusikast rõõmu tundnud. Seetõttu polevat ka mõtet temalt niipea uut albumit loota.