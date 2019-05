President Kaljulaid: Sõnavabadus ei ole Eestis viimastel kuudel vähenenud 

„Sõnavabadust ei saa mõõdulindiga mõõta. Või kui isegi saaks, võiks ühe sama mõõtmise tulemus erinevatel päevadel ja aastatel olla erinev. Sest eeskätt sõltub sõna vabaduse määr kontekstist, kus see mõõtmine toimub. Sõltub keskkonnast, mis meid konkreetsel ajahetkel ümbritseb,“ selgitas riigipea.

President Kaljulaidi hinnangul ei ole sõna- ega meediavabadus Eestis viimaste nädalate ega kuude jooksul vähenenud, küll aga loeb taustsüsteem, milles toimetatakse. „Ka Eestis on meedia end viimastel kuudel avastanud tavatute rünnakute alt. Ja sestap mõjuvadki mõned sammud, mõned ütlemised, mõned töösuhte lõppemised, mõni kutse tasakaalukale käsitlusele, mis teisel ajahetkel paneks ehk vaid õlgu kehitama, hirmutavalt. Ning mitte ainult ei mõju sellisena, vaid need võivad olla päriselt ohtlikud, kui keskkond on selline,“ ütles president Kaljulaid.

Riigipea rõhutas, et meediavabadust tuleb vajadusel ka iga päev uuesti ja uuesti luua. „Seda vabadust luua saab ikka ja eeskätt meedia ise. Toimetajad. Peatoimetajad. Meediamajade omanikud. Nemad on selgroog, mis hoiab üleval meie vaba sõna. Nemad saavad ja peavad andma kindluse ajakirjanikele, et nad on vabad ja sõltumatud. Nemad peavad seisma oma ajakirjanike eest. Ja siis saab ajakirjanikkond anda ka ühiskonnale seda kindlust, et sõna on vaba,“ sõnas Vabariigi President.