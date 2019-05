Meghan pani pojale oma kunagise lemmiklooma nime! 

Tulevane Sussexi hertsoginna tavatses sõpradele pajatada, et Archie läks paksuks, sest tema ja ta ema söötsid talle alatasa külmutatud viinamarju. Meghani ema Doria oli looma tänavalt päästnud. „Archiest sai nende pereliige. Meghanile meeldis temaga mängida ja ta rääkis kassist alailma sõpradele,“ räägib Daily Mirrori allikas. „Pole ime, et ta beebile Archie nimeks pani. Ta armastas seda kassi väga.“

Lehe andmeil heitis Archie hinge, kui Meghan juba ülikoolis õppis. Kass oli omakorda nime saanud USA koomiksi „Archie“ järgi, mida Meghan koos oma isa Thomasega kogus ning mis toodi hiljuti teleekraanile seriaalina „Riverdale“. Tüdruk olnud punapäise teismelise Archie Andrewsi tempudest vaimustatud. „Ta kammis nädalavahetustel vanakraamipoode läbi, et neid koomikseid otsida.“

Nii et kaude võib nimi Archie olla ka väike austusavaldus isale, kellega Meghan juba mõnda aega suhtlemast keeldub. „Ehk on see Meghani jaoks moodus pärast kõike juhtunut isale lepituskäsi sirutada.“