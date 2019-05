Kuidas ära tunda halba filmi? Jah, see on artikkel, mida peaks lugema 

Väldi järgesid

Filmi põhistaarid on juba pensionil

Kas poleks see kõige vingem film üleüldse, kui Tõnu Kark, Ain Lutsepp ja Andrus Vaarik kehastaks Afganistani sõja veterane, kes oleks läinud lihtsalt aega veetma Käsmusse, kui seda piirkonda ründavad terroristid, aga peategelased oleksid tülis, kuna keegi lõi kelleltki üle Ita Everi? Vastus on, et ei oleks. Kui mingi filmi peategelased on seeniornäitlejad, siis võid üsna kindel olla, et näitlejatel on raha otsa saanud ja enne pensionipäeva on vaja palgapäeva. Lihtsalt väldi selliseid olukordi.

Filmi ei näidata pressile

Kui sa oled saanud hakkama üsna kehva filmiga, siis on kõige olulisem teenida raha tagasi. Umbes nii, et paned sellele säravad tuled külge, reklaamid igale prügikastile ja lajatad limonaadikino seinale suure plakati. Aga kõige olulisem on varjata seda filmi ajakirjanike eest. Sest need ju kirjutavad, et film on üsna nõme. „Klassikokkutulek 3“ tegi sama – ajakirjanikele filmi ei näidatud, see paisati esimesel paaril päeval kõikjal korraga eetrisse ja lõpptulemus – noh, olete näinud, meeldis?

Mingil põhjusel kirjutavad ajakirjanikud sellest oode