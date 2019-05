Elu Aju-uurija Jaan Aru: „See rasvapall inimese peakolu sees on universumi kõige vägevam arvutusmasin.“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

KÕIK ON KÕRVADE VAHEL. Eriline kogemus ei nõuagi erilist aju. „Täitsa tavalised terved inimesed võivad näha asju, mida tegelikult ei ole,“ kinnitab Jaan Aru. „See ongi see, mida aju teeb. Lihtsalt vahel on ta rohkem hoos.“ Erki Pärnaku

Nägemused, ilmutused, inglid ja tulnukad – kõik see on meie ajutöö vili, mitte külalised teistest dimensioonidest või universumitest, kinnitab ajuteadlane Jaan Aru. Samas on ehk just müstilise, irratsionaalse mõtlemise võime see, mis teeb inimese inimeseks, eriliseks loomaks loomariigis. „Võib-olla see ongi osa sellest salaalgoritmist, mis muudab meid veel praegu tehisintellektist targemaks,“ arutleb tänavu noore teadlase preemia pälvinud aju-uurija.