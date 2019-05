ÕL VIDEO JA GALERII | Eurosaadiku togijad kohtusaalis: vabandame Indrek Tarandi ees, et me teda meeleavaldusel ründasime

Enne istungi algust oli kohtumaja ees Lubja tänaval oodata piketti. Rohkem kui pool tundi enne meeleavalduse algust sammub kohtumaja ette keskealine mees, kes ütleb oma nimeks Ivo. Ta on esimene, kes on tulnud Tarandi kohtuprotsessi eel meelt avaldama. Aga see ei ole tema tegelik eesmärk. Ta ei kuulu EKRE ridadesse ja üllatub, kui kuuleb, et meeleavaldus keskendub eelkõige Indrek Tarandi vastu.