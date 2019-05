GALERII | Eurosaadiku togijad kohtusaalis: vabandame Indrek Tarandi ees, et me teda meeleavaldusel ründasime

Enne istungi algust oli kohtumaja ees Lubja tänaval oodata piketti. Rohkem kui pool tundi enne meeleavalduse algust sammub kohtumaja ette keskealine mees, kes ütleb oma nimeks Ivo. Ta on esimene, kes on tulnud Tarandi kohtuprotsessi eel meelt avaldama. Aga see ei ole tema tegelik eesmärk. Ta ei kuulu EKRE ridadesse ja üllatub, kui kuuleb, et meeleavaldus keskendub eelkõige Indrek Tarandi vastu.

„Aa, noo see... See Tarand on jah nii nagu ta on,“ kõlab Ivo suust. Tema vabanduseks võib öelda, et ta käib paljudel meeleavaldustel. „Mind isiklikult häirib see, et kohtud ei võta minu asju lahendada.“

Kokku kukkunud meeleavaldus

Käär teab Osa isiklikult ning iseloomustab teda kui tarka ja meeldivat meest. „Ma olen temaga kokku puutunud meeleavaldustel,“ selgitab ta. „Ta lihtsalt vaatas [rändeleppe vastasel meeleavaldusel], et asi läheb käest ära ja hakkas korda kaitsma.“

Kohtumaja ette ilmub veel üksikuid inimesi, aga ei rohkem. Sõnum neil on sama: kõiges on süüdi Tarand, mitte keegi teine. Ühtäkki peatub kohtu ees valge linnamaastur, kaasreisija aken alla lastud. Ta on EKRE nõuniku Urmas Espenbergi sõnumitooja: advokaadi soovitusel jätame meeleavalduse ära. „See on viimane samm,“ kõlab sõnumitooja suust.

Seejärel vurab valge maastur minema, kuid kohalviibijaid see eriti ei kõiguta.