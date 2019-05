Ulatuslikku narkovedu kavandanud Eesti elanikud jäid USA võimudele vahele 

Meeste tegude üle hakkab arutama Manhattani föderaalkohus, süüdistuse said Eesti elanikud Jevgeni Bokov(44), Amid Magerramov(38), Nikolai Niftalijev(32), Vitali Voronjuk(36) ja Viktor Litvintsuk(39), kes on Vene kodakondne. Uurimise käigus nähtus, et meeste valduses oli enam kui viis kilogrammi fentanüüli ja karfentanüüli sisaldavaid aineid, sedasorti narkootikumide puhul on see kaasus üks USA ajaloo suurimaid.