Andrus Värnik hoiab viinakuradit eemal uue hobiga 

Ta treenib Tartu Taipoksi Klubis treener Keijo Toomsalu juhendamisel. "Mul on nii hea meel, et tagasi spordi juures olen!" kiidab Andrus Kroonikale.

Andrus ütleb, et pikemaks intervjuuks pole ta veel valmis: "Treener arvas, et veel on vara." Tarvis on saavutada tõeliselt hea vorm ja jõuda ka tulemusteni, et oma uuest elust avalikkusele rääkida.