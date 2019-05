FOTO | Loomakaitse liit tunneb muret: Kevadtormi tõttu hülgavad loomad oma pojad ning panevad vastsündinud surmaohtu 

Loomakaitse liit kirjutas neljapäeva õhtul Facebooki lehel, et kohalikud elanikud leidsid kaks emata jäetud põdravasikust piirkonnast, kus käib Kevadtorm. See on üks näide probleemist, mille tekitab suur sõjaline õppus.

Selles mainitakse, et kuigi tunnevad uhkust Eesti kuulumis üle NATOsse, Euroopa Liitu ning teistesse organisatsioonidesse, siis kevadine aeg on looduses väga märgiline.

"Aprillis ja mais on enamikul meie metsloomadel sündinud pojad. Pisikesed põdravasikad on ca nädala vanused või kohe sündimas. Rebasekutsikad täpselt nii pisikesed, et üksinda veel looduses hakkama ei saa. Isegi looduskaitse all olevad metsised võivad veel mai alguses teha pulmatantse paaritumiseks, mis on ülioluline, et liik säiliks. Metsades tärkab koos roheliste lehtedega ka noor elu.