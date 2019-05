David Beckham näppis roolis telefoni ja jäi kuueks kuuks juhiloast ilma 

Üks inimene pildistas, kuidas mees oma Bentley roolis telefoni näppis. Varem oli tal juba päris mitu kiiruseületamistrahvi. Beckham sai umbes 870 eurot trahvi, pidi maksma 116 eurot süüdimõistmistasu ja lisaks tuli tal tasuda ka umbes 87 eurot ülekoormustasu (mis see siis iganes ka on).

Beckhami kaitsja ütles, et mees ei mäleta, et selline asi oleks toimunud. "Juhtunule ei ole õigustust, kuid ta ei mäleta seda." Kaitsja sõnul on autoga sõitmine Beckhami jaoks rahustav ajaveetmise viis. "Ta viib iga päev oma lapsi kooli, kui saab, ja võtab neid sealt peale.