Maailm USA võimud konfiskeerisid salaja sütt vedanud Põhja-Korea laeva Toimetas Greete Kõrvits , täna, 21:21 Jaga: M

Wise Honest võis küll lehvitada Sierra Leone lipuga, ent laeva tegelik päritolu selgus üsna kiiresti AFP PHOTO / US Attorney s Office for the Southern District of New York

Neljapäeval konfiskeerisid USA võimud Põhja-Korea kaubalaeva, mis rikkus riigile kehtestatud sanktsioone, vahendab ABC News.