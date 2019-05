Vägivallatsejad jõuavad Indrek Tarandiga vist kokkuleppele 

Indrek Tarandi esindaja vandeadvokaat Maria Mägi sõnul oli Tarand läbirääkimisteks avatud. „Eks mehed läksid Toompeal liiga hoogu ja innustusid EKRE avalikul koosolekul ja sellele eelnevalt EKRE poolt tehtud negatiivsest kihutustööst ning üleüldse ühiskonnale antud vaenulikkuse signaalidest. Arvan, et iseseisvalt poleks nad vägivallatsema hakanud,“ ütles ta. Mägi sõnul on Tarand ja kohtu alla antud mehed jõudnud kokkuleppele ja kriminaalasi on võimalik lõpetada leppimisega. See, kas kohuski on seda meelt, selgub reedel.