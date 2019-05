FOTOD | Teine lavaproov tehtud! Tomi Rahula: Victor tundis end laval väga vabalt ja loomulikult 

„Victoril ei olnud seda esimese proovi närvi sees ja selle üle on mul hea meel. Kõige tähtsam ongi see, et tema tunneks end laval mugavalt ja hästi, küll ka kõik ülejäänu, mis tema ümber tehakse ja toodetakse tööle hakkab nii, nagu vaja.“ Kas ülejäänud eurotiim siis kuidagi õpetas Victorit, kuidas närviga paremini toime tulla? „Otseselt ei ole õpetanud. Tal on vaja sisseelamiseks natuke aega. Kui inimesed ümber on rahulikud ja siin töötav teletiim saab aru, kuidas meie etteastes kõik olema peab, siis see kõik toetab ka Victorit. Otseselt mingit psühholoogijuttu me pole talle rääkinud,“ naerab Tomi.

Victori teine lavaproov Eurovisionil Andres Putting/EBU

Tomi tunnistab, et päris valmis Eesti etteaste veel ei ole. „Kohalik tiim peab ikka natuke veel nokitsema. Eks me aitame neid ja teeme igati koostööd, et kõik oleks õige ja nii nagu peab olema.“ Järgmine proov on esmaspäeval ja see on juba väga tähtis – esmaspäeva õhtul toimub žürii poolfinaal ehk rahvusvahelised professionaalsed žüriid annavad Tel Avivist edastatava kontserdi telepildi põhjal oma hinded. Esmaspäeva päeval tehakse selleks puhuks peaproov. „Selleks ajaks me üritame ikka edasi liikuda. Täna me ei tulnud ära selle tundega, et kõik on valmis, ei ole,“ tunnistab Tomi. „Õnneks on meil üks oluline proov veel.“

