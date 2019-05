GALERII | Euroopa päev pealinnas: vähevõitu emotsioone ja kirge 

Jaani kiriku kellad kõlistavad kuulsat „Oodi rõõmule“ ehk Euroopa hümni, mis on Eurovisiooni lauluvõistluse tunnusmeloodiana tuttav lapselegi.

Neid inimesi, kes kogunenud kella kolmeks Vabaduse väljakule rõõmu tundma, on siiski vähevõitu. Kohad lavaesistel pinkidel on pea eranditult hõivanud küpsemas eas daamid ning tõsi ta on – milline aus tööinimene saaks end argipäeva pärastlõunal väljakule vedada?