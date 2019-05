Juhtkiri | Hobikohtunikud ei tohi kaasa tuua amatöörlikke kohtuotsuseid 

Kuna on juhtumeid, kui kaks rahvakohtunikku on seljad kokku pannud ja kohtuotsuses pole kutselise kohtuniku seisukohale sõnaõigust jäänud, siis kuidas peaksid kohtualused suhtuma seadusega pakutud võimalusse jätta otsuse langetamine asjaarmastajate pärusmaaks? Kui reformi tulemusel muutuvad kohtulahendid pigem moraalseteks hinnanguteks juriidiliselt pädeva otsuse asemel, siis tähendab see omakorda töö lisandumist järgmistele kohtuastmetele, kes peavad lähtuma ennekõike seadusest.

Kui aga mitte lugeda rahvakohtunikke anakronismiks, mis nõukaaja slepina on lohisenud kaasa ka Eesti vabariiki, siis süsteemilt tolmu pühkimine pole üldsegi paha.

Kohtuasjade juurde rahvakohtunike valimine loosiga pole halb mõte, sest see välistaks tagatoakombinatsioonid, kui mõne skandaalsema kohtuasja juurde eelistataks määrata tagasihoidlikum rahvakohtunik, kes ei hakkaks oma arvamusega päriskohtunikku segama. Rahvakohtunike kaasamine pereasjade arutamisse võiks ehk isegi tõsta kohtuotsuste kvaliteeti, kuna praegu räägitakse liiga sageli ühe või teise kohtuniku lemmiklahendustest teatud kaasuste langetamisel. Võime vaid loota, et otsuste kiire ühe kohtuniku poolt masindamise asemel tuleksid kolme kohtuniku sisulised arutelud ning see omakorda aitaks ka vähendada esimese astme otsuste edasikaebamiste hulka.