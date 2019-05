Kas Ruhnu Runö saab endale teekaaslase? 

Ruhnu saare vallvanem Andre Nõu ütleb kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et stabiilset transporti on vaja, kui saar tahab areneda.

„Koostöös maanteeameti ja liini teenindava AS Kihnu Veeteedega oleme jõudnud järeldusele, et parim lahendus suuremate masinate, kaupade ja ehitusmaterjalide vedamiseks on tellida vajadusepõhiselt AS Saarte Liinide puksiirlaev Panda Roomassaare sadamast või AS Kihnu Veeteede laev Amalie Pärnu sadamast,“ kirjutab Nõu ministeeriumile ühest lahendusest. „Kogemus on näidanud ühe kuni kahe kaubareisi vajadust kvartalis, seda aastaringselt. Sellise süsteemiga vähendame Runö kaubavedamise koormust ja mootorite ülekoormamise riski.“