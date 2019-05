Mart Soidro | Riigikogu Rooside sõjast ja Kitiühingust 

Või võtame sõnavabaduse toetusrühma, mida juhib kuulsa kirjaniku kurikuulus poeg Ruuben Kaalep. Rahvasaadikut inspireeris grupeeringu loomisel presidendi žest, millega ta juhtis tähelepanu, et sõnavabadus võib olla meie riigis ohus. Toetusgruppi kuulub 12 liiget, 11 EKREst ja üks Isamaast. Kas pole mitte sümptomaatiline, et Isamaa saatis sinna oma emissariks Tarmo Kruusimäe (Kojamees), minu hinnangul fraktsiooni kõige kesisema keele- ja kirjaoskusega poliitiku? Samas paneb mind imestama, et toetusgrupi aseesimees on filosoofiadoktor Jaak Valge, kelle raamatuid ja artikleid mitte üksnes ei avaldata, vaid ka oodatakse.

Aga eks seda hambutut teemat anna käiata nagu aknaraami ja klaasi vahelt varastatud kitti, mida Kitiühingusse kuulunud poisid pidid kordamööda mäluma. Kes ei nätsutanud, sai karistada – kord oli siis juba mõnes organisatsioonis kivistunud ja kõva.

Peeter Ernits sai korvi

Peeter Ernits kurtis sotsiaalmeedias, et teda on tabanud järjekordne saatuselöök – nimelt teatas riigikogu naiste ühendus, et emaka rendi asjatundjana eelmises koosseisus tuntust kogunud zooloogi ei oodatagi naiste hulka!

Ernits viitas põhiseaduse paragrahvile 12, mille kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida soo, rahvuse, keele, nahavärvi või muude tunnuste alusel.

Inimlikult saan ma pettunud Ernitsast aru – uudishimu on ju nii inimlik! Kruusimäel õnnestus eelmisel korral naisteühendusse kuuluda, küllap pajatas kolleeg vahvaid lugusid naistega kooskäimistest. Aga oma kõrv on kuningas ja tahaks ka oma silmaga kaeda, mida need naised seal saunas räägivad! Ja kuigi Ernits polnud sugugi must (loe: pesemata), näitas naisteühenduse juht Marina Kaljurand talle resoluutselt ust.

„Kui te oleksite tähelepanelikult kuulanud riigikogu esimeest, siis te oleksite ka tähele pannud, et moodustati naiste ühendus riigikogus, mitte naiste toetusrühm. Naiste ühendusse võivad kuuluda ainult riigikogusse kuuluvad naised. Loodan, et leiate teisi toetusgruppe, millega ühineda,” andis Kaljurand Ernitsale korvi.