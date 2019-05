GALERII | Filmikunstnik-lavastaja Rein Raamat avas isikunäituse „Nostalgilised mälupildid“ 

Rein Raamat on filmikunstnik-lavastaja, joonisfilmide autor ja dokumentaalsete portreefilmide looja. Tema tööde nimekirja kuuluvad „Viimne reliikvia“, „Mäeküla piimamees“, „Põrgupõhja uus vanapagan“, „Põrgu“, „Suur tõll“ ja paljud teised.

Viimasel ajal on kunstnik jätnud kõrvale liikuvad pildid ja pühendunud peamiselt lillede ja portreede maalimisele. Rein Raamatut on köitnud loodus ja kaunid õied: lillavahused sirelikobarad, lopsakad pojengid, mida ta meelsasti korduvalt on kujutanud. Tema maalitud kimpudes pole närtsinud lehti ega sitikaid, iga kroonleht uhkeldab täiuses nagu aedniku unistus.