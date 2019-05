GALERII | Laulupeoraamatukogu avas uksed 

Näitus peegeldab ühtaegu nii Eesti üldlaulupidude lugu kui ka Eesti Rahvusraamatukogu kogude rikkust ja mitmekesisust ning ajaloolist sügavust. „Minevikust on järel jäljed ja mälestused. Et need meiega tulevikku kaasa tuleksid, seadsime nad näitusele näha. Siinsamas, olevikus,“ sõnas Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.