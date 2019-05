Archie Harrison – kust on pärit kuningliku beebi eriline nimi? 

Esitlenud kolmapäeva pärastlõunal valitud meediaväljaannetele oma kahepäevast beebit, suundusid Harry (34) ja Meghan (37) maimukest näitama kuninganna Elizabeth II-le ning teatasid monarhile tema kaheksanda lapselapselapse nime. Vajalik heakskiit saadud, tegi kuninglik paar ka maailmale teatavaks, et nende poeg on Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Monarhil on õigus nimele veto panna. Kuninganna vanaisa George V ei lubanud näiteks printsess Elizabethi nooremale õele nimeks panna Ann Margaret. Nii sai temast Margaret Rose.