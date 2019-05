Elu ÕL VIDEO | „Kodutunde“ produtsent Kristi Nilov abiellub täna: lohutan end, et see ei peagi kestma surmani Anu Saagim , täna, 08:20 Jaga: M

„Küsisin Signe abikaasalt, kas mu abiellumine Signe sünnipäeval on ebaeetiline ja ta ütles, et kindlasti mitte,“ räägib saate „Kodutunne” produtsent Kristi Nilov, kes tahtis pulmakuupäeva valides ühtlasi ka kalli sõbranna elatud ilusat elu tähistada. „See on tore, kui sellest tekib veel üks rõõmupäev. Kui olukord oleks vastupidine ja Signe abielluks minu sünnipäeval, oleksin ma väga õnnelik!“