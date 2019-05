RAAMATUSAADE „JUTUPAUNIK“ | Milline on käsiraamatute sisu ja seis meie raamatuturul? 

Seekordses „Jutupaunikus“ torgib kogenud käsiraamatukirjastaja Signe Siim koos saatejuhi Tiina Kaalepiga käsiraamatute sisu ja seisu meie raamatuturul. Põhjalikumalt tuleb juttu aiandusest ja kokkamisest, kus paljud algajad on teadmiste otsingutel suundunud Facebooki, et seal neile vastused ette kirjutataks. Kuidas nad raamatute juurde tagasi meelitada ja kas üldse on lootust, sellest räägimegi.

- Aiaraamatu koostamine on autorile enamjaolt kahjumlik tegevus, paljudele on see pigem missiooniküsimus.

- Ka aianduses on palju moevoole ja enamike aiaraamatute sisuks on nende tutvustamine (vertikaalaiad, permakultuurid jt), samas on tähtsad aiagurude kirjutatud kogemuslikud raamatud.

- Kõige paremad on sellised aiaraamatud, mis on kirjutatud meie kliimas tegutsevate kohalike tunnustatud aednike poolt. Nende soovitused on kõige kindlamad.

- Nii aia- kui kokaraamatud vajavad nähtavaid ja jõulisi autoreid, kelle võimuses on edasi viia kogu valdkonna oskusteavet.

- Pehmekaaneline köide on sageli käsiraamatule parim vorm, teeb raamatu kergesti kaasaskantavaks.