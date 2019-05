Elu GALERII JA REPORTAAŽ | Ebatavaliselt varajane äratus, kaltsukas šoppamine ja edasilükkunud heliproov ehk Päev koos bändiga Naised Köögis Terttu Jazepov | Video: Robin Roots, Martin Ahven , täna, 16:03 Jaga: M

Ei ole just igapäevane, et mul kell 17 uni peale tikub. Olles saanud aga veeta ühe tuuripäeva ansambliga Naised Köögis, ei ole selles midagi imelikku – kui päev algab juba kella kuuest ja selle jooksul on vaja anda mitu intervjuud ning enne õhtust kontserti kõik paika seada, võib end tõesti üllatavalt vara rammestunult tunda.