Harry lobises välja, et beebi sündis juba kaks nädalat tagasi?! 

Küsimuse peale, kumma nägu pisipoiss on, ema või isa, kostis Harry: „Kõik räägivad, et beebid muutuvad kahe nädalaga väga palju. Jälgime põhimõtteliselt järgneva kuu jooksul, kuidas see muutumisprotsess käib. Aga tema välimus muutub iga päevaga, nii et kes teab.“

Paljud televaatajad said elevil printsi jutust valesti aru ning neis süvenes veendumus, et laps oli sündinud juba kaks nädalat tagasi. „Kas ta siis ei sündinudki esmaspäeval? Issand, kui paanilised näod neil on - Harry LOBISES KÕIK VÄLJA!“ õhutas üks kommentaator sotsiaalmeedias ärevust. Teine küsis Daily Maili teatel: „Kas Harry ütles just, et beebi on kahe nädalaga muutunud?“ Sama küsimus tekkis paljudel fännidel.