KES ON VIIMANE FINALIST? „Eesti muusika karikas” ristavad mikrofonid Põhja-Tallinn ja Karl-Erik Taukar 

Põhja-Tallinn näeb saates head väljakutset, et teha asju teistmoodi. Külli Rummel / TV3

„Segased lood” lugu tundus Põhja-Tallinna jaoks nagu maasikas jäätis, mis tuli ära noppida. „Valikut oli nii palju, mida teha. Pigem oli raske valida see õige,” sõnab Rüütli. Kuna veerandfinaalis, kus Taukar astus vastamisi Uudo Sepaga, olid mõned lood juba tehtud, siis sellevõrra oli valik väiksem. „Meie saatesse jäi tal ju tegelt see kõige suurem hitt tegemata, siis me mõtlesime, et teeme seda ise,” sõnab Saks.

Poploo räpi võtmesse panemine nõuab aga omajagu tööd. „Selles mõttes on keeruline, et neil on kindel tempo, räpilood on hoopis teise tempoga. Kui sa ei taha, et see sul ujub ja uimane on, siis sa pead ikkagi kuidagi tempot ka muutma endale parajaks ja sobivaks,” sõnab Saks. „Aga mulle just see meeldibki, see on väljakutse,” sõnab Rüütli, kelle sõnul oleks muidu saateks valmistumine liiga lihtne.