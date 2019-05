UUE SÕJA OHT LÄHIS-IDAS: USA tugevdab survet Iraanile 

USA ja Iraagi teravnevad suhted on maailma ajakirjanduse pannud taas arutlema sõjaohu kasvust Lähis-Idas. Ekspertide hinnangul Washington otsest sõjalist konflikti Iraaniga siiski ei soovi, kuid on selleks valmis. Ka Iraan kordab pidevalt, et ei soovi sõda, kuid välisjõudude rünnaku korral osutatakse visa vastupanu. Islami revolutsioonilise kaardiväe mereväe endise juhi Ali Fadavi sõnul on iraanlased sõjalise konflikti puhkemisel kõikjal ja eikuskil, et hävitada vaenlasi.

TÕHUS RELV: Iraan kavatseb välisjõudude rünnakul alustada merel kiirkaatritega nii-öelda partisanisõda. SIPA/Scanpix

Iraan on valmis partisanisõjaks

Kõigi märkide järgi on Iraan valmis pidama merel nii-öelda partisanisõda, mille keskmes on kiirusega kuni 65 sõlme liikuvade valvekaatrid, mis ründaks naftatankereid ja vaenlase sõjalaevu. Niisuguseid kaatreid on Iraanil sadu ning need suudavad vajadusel mineerida ka strateegiliselt olulise Hormuzi väina, mille kaudu transporditakse ligi viiendik maailmas toodetavast naftast.

UUED SANKTSIOONID: USA president Donald Trump kuulutas kolmapäeval välja uued Iraani vastu suunatud sanktsioonid, mis puudutavad metallurgiatööstust. AP/Scanpix

USA president Donald Trump panustab Iraani survestamisel praegu sanktsioonidele, mille eesmärk on saavutada islamivabariigis valitsuse vahetumine. Sõjapuhkemise oht lähtub pigem Saudi Araabiast või Iisraelist.

Prantsuse päevaleht Le Figaro kirjutas viitega sõjaväeallikale, et Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman palus Donald Trumpi toetusel oma kindralitel koostada plaan sissetungiks Iraani.