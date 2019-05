LEEDU OMA OSSINOVSKI: tervishoiuminister Veryga ajab vastuolulist alkoholipoliitikat 

Leedus on pandud viimastel aastatel alkoholitarbimisele mitmeid piiranguid ning tõstetud aktsiisi. Sealne lubatud „joomisvanus“ algab alles 20. aastaselt – seda määrav seadus rakendati 2017. aastal. Samuti on Leedus piiratud alkoholi müügiks lubatud aeg, millega ei tohi kauplustes õhtul hiljem kui 20.00 vägijooke müüa – pühapäeviti lõpetatakse müük juba kell 15.00. Siiski on alkomaiad leedukad leidnud mitmeid võimalusi, kuidas piiranguid eirata.

Baarides ja pubides on tavaline nähtus, et 20aastased mehed ostavad endast aasta noorematele sõpradele alkohoolseid jooke – keegi neid otseselt keelama ei tule. Nagu Eestigi puhul, on ka leedukatel usin piirikaubandus. Nad käivad enamjaolt Valgevenes, kus alkohol on tunduvamalt odavam kui kodumaal. Levinud on ka kodukootud illegaalse puskari ehk samagonni valmistamine. Kalli ja piiratud alkoholi taga näeb Leedu inimene vaid üht isikut – Aurelijus Verygat.

Tervishoiuminister Veryga kuulub valitsevasse Leedu Talurahva ja Roheliste Liidu parteisse, mis sai 2016. aasta seimi- ehk parlamendivalimistel muljetavaldava võidu. Olles viimaste aastate ebapopulaarsete alkoholireformide avalik nägu, on Veryga saanud isikuks, keda pilatakse ning lausa vihatakse. Kahtlemata saab sarnaseid jooni tõmmata Veryga ja tema endise Eesti ametivenna – töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski vahel.

Aurelijus Veryga 2017. aastal Eestis akoholipoliitika konverentsil. Taamal tollane töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski. Teet Malsroos

Veryga hakkas ametisse astudes kohe tegelema riigis leviva alkoholiprobleemiga. Kuigi ise kirjeldab mees reforme „eduloona“, näeb tänu nendele avalikkus temas ranget reeglikehtestajat. Tervishoiuministri üle tehakse ka nalja, et kui tal võimalus avaneks, keelustaks ta ka 90kraadised nurgad. Kuigi ka teised Euroopa riigid on võtnud kasutusele meetmeid alkoholitarbimise piiramiseks, tegi Leedu seda Veryga juhtimisel mõnevõrra äärmuslikult ja ühekorraga.

Euroopa tervishoiufiguuridelt on Leedu saanud „selge juhtrolli“ eest kiita, ent kohalik rahvas näitab reformidele kindlat opositsiooni. Reformidele vastu seisjad on toonud tekkivate probleemidena esile illegaalse kaubanduse ja tootmise, naaberriikidest massiliselt odavama alkoholi hankimise ja inimeste õiguste piiramise. Veryga sõnul pole ükski neist hirmudest tegelikult tõeks saanud. Valitsuse andmetel on puhta alkoholi tarbimine langenud inimese kohta ühe liitri aastas. Ka alkoholiga seotud surmade osakaal on 2010 aastaga võrreldes vähenenud kaheksa aastaga 900-lt 500-ni.

Veryga ütles, et ta ei saa äratundmiseta enam tänavatel rahulikult käia – see on tervishoiuministri ametikoha puhul üldiselt ebatavaline. Tema vastu on loodud Facebooki gruppe ning mehest on valmistatud ka paroodialaul. „Ta pole tõesti populaarne figuur,“ väidab ka Vilniuse linnavolikogu liige Deimantė Rimkutė, kes võitles reformide loomise ajal 18aastasena nende vastu Leedu Liberaalsete Noorte ridades. Just eelkõige noored leiavad, et Veryga ja tema keskparempoolne erakond, kes nende õigusi piirab, on ajast ja arust.