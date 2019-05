Mobiil-ID tõrked on kõrvaldatud

"Mobiil-ID kasutajaid on Eestis rohkem kui 200 000. Praeguseks on mobiil-ID teenus vaid osaliselt taastunud. Selle katkemisel on suur mõju kasutajatele, seda nii töös kui ka eraelus. Seetõttu alustame teenusepakkuja SK ID Solutionsi tegevuse üle järelevalvemenetluse. On arusaadav, et kõiki selliseid katkestusi ei saa ära hoida. Järelevalvemenetluse eesmärk on välja selgitada, mis läks valesti ja kuidas selliseid katkestusi tulevikus vältida," kommenteeris RIA küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno.