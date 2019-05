Oliver Lomp | Palun jätke Meistrite liiga finaal ära! 

Viimased hooajad on Meistrite liiga oodatuimas lahingus üsna lihtsad olnud. Euroopas lokkas kümme aastat kolme peaga lohe Madridi Real-Barcelona-Müncheni Bayerni ülevõim ehk vähemalt üks finaali osapoolest tuli sellest kolmikust. Kusjuures kaheksal korral tuli sellest pundist ka võitja, kaasa arvatud viimasel kuuel aastal.

Parimaks näiteks on kommentaarid esimese poolfinaalmatši järel, mis hoolimata Camp Noul domineerimisest õnnetult 0:3 Barcelonale kaotati. Klopi üldsõnumis ei jäänud kõlama hala ebaõnnest ja luhtatud võimalustest, vaid uhkus oma mängijate üle, kes Barcelona koduõuel uskumatult julget ja ilusat jalgpalli mängisid.

See positiivne foon mõjus kordusmängu lõpuni, kus Anfieldil võeti ajalooline 4:0 võit ja jäeti Lionel Messi ja Co. täielikku agooniasse. See on Klopi kolmas Meistrite liiga finaal ning oleks lausa kriminaalne, kui nii ilusalt voolavat jalgpalli harrastav sakslane ka sedapuhku karikast ilma jääks. Kui 2013. aastal Dortmundi Borussia üllatuslikult finaali viinuna kaotati Bayernile 1:2 ja oldi mängupildilt tegelikult ka veidi kehvemad, siis eelmisel hooajal Madridi Realile 1:3 alla vandumine on tänaseni jätnud üles ühe „miksi“.

Esimesel pooltunnil jätsid Klopi hoolealused madridlastest koolipoiste mulje, ent Sergio Ramose viga Mohamed Salahi vastu päädis Liverpooli liidri käeluumurru ja enneaegse väljavahetamisega, mille järel pool’i mäng lagunes. Vandenõuteoreetikud usuvad siiani, et Ramos ellimineeris Salahi meelega, ent seda ei saa me kunagi päriselt teada ja see ei väära fakti, et pärast egiptlase väljakult lahkumist mängis Real punasärgid täielikult üle.

Igal juhul on Klopp teinud aastaid varjusurmas olnud Inglismaa gigandist taas arvestatava jõu nii Euroopas kui kodumaal ning kui nädalavahetusel Manchester City ei väärata ja Liverpool jääbki Inglismaa meistritiitlist punkti kaugusele, on Liverpool taas suur. Ja sellise meeskonnavaimuga ründavad nad päris kindlasti ka järgmisel aastal meistritiitlit.

Kusjuures nüüdseks on unustatud, et play-off’is üliveenvalt esinenud Liverpoolil oli alagrupist edasipääsemisega tükk tegemist. Seal saadi kolme võidu kõrvale kolm kaotust, mille hulgas ka 0:2 allajäämine Crvena Zvezdale ning edasi pääseti kõige napimalt. Pariisi Saint-Germain võitis alagrupi ning Liverpool ja Napoli kogusid võrdselt 9 punkti. Kuna omavahelistes kohtumistes olid mõlemad võtnud kodus 1:0 võidu, läks väravate suhte arvutamiseks. Et mõlemal oli see +2, pääses edasi rohkem väravaid löönud Liverpool, kes lõi üheksa Napoli seitsme vastu.