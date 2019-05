Narvas tavapärane võidupüha: rongkäik kesklinnast vennaskalmule ära ei jää 

Kolmapäeval teatas Narva linnavalitsus, et ei andnud luba traditsioonilisele 9. mai rongkäigule Peetri platsil vennaskalmule. Põhjuseks oli, et korraldajad ei suuda kogu marsruuti katta liikluse reguleerijatega.

Veel eile õhtul kirjutas Narva linnavolikogu aseesimees Olenina Facebookis, et linnapea ja linnavalitsus tegid rongkäiku mittelubades õigesti: „Meie linn on suurepäraselt pühadeks valmis: kõikide mälestusmärkide juurde on istutatud lilled, ümbrus korrastatud. Ametnikud helistasid mulle ja küsisid, kas on veel midagi tarvis teha. Aga ütlen veel kord: peamine on säilitada rahu ja käituda seaduse järgi.“