ÕL VIDEO JA GALERII | „Mäletan. Tunnen uhkust!“ Pronkssõduri juures jagati koolilastele Georgi linte 

Tegelikult võis kurikuulsaid lindikesi 9. mai üritusel Tallinnas pronkssõduri juures näha küll – kuid rohkem ehtisid need kellegi pintsakurevääri või käsivart. Loomulikult jagati neid lahkelt ka koolilastele.

„Prazdnikom!” ehk „Head pidupäeva!”. Võimatu oleks lugeda kokku neid kordi, kui seda fraasi kohaletulnud rahvahulga suust kuuleb. Rahva seas on esindatud kõik vanuseklassid – alates kilisevatest-kolisevatest raukveteranidest kuni kooli- ja sülelasteni välja.

Kaitseväe kalmistu sissepääsu juurde Filtri teel on parkinud sinise numbrimärgiga Mercedes, tõenäoliselt Vene saatkonnast. Masina ümber askeldavad pintsakutes ja lipsudes mehejurakad. Mürtsub sõjaväemuusika, oma leti üles pannud lillekaupmehel on kohe kindlasti tulus päev. Punased nelgid lähevad kui soojad saiad.

„Kallid sõbrad! Head suurt võidupüha teile kõigile!” kuulutab naisehääl valjuhääldis. Tema käest saab teada, et lisaks Venemaa diplomaatidele on oodata ka Valgevene omi, lisaks keegi esindaja Aserbaidžaanist.

Pronkssõdur ise – see kurikuulus Aljoša – on neljapäeva hommikupoole uppumas lillevanikutesse. Mõlemal pool monumenti seisab auvalves mundris noor. Vähemalt üks neist on tütarlaps, teisest ei saa eemalt vaadates aru.