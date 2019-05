Harry ja Meghani last ahviga võrrelnud BBC staar sai sule sappa 

Ühendkuningriigi tähtsaima spordiraadiojaama staar Danny Baker (61) avaldas Twitteris foto naisest ja mehest, kes hoiavad ahvil käest kinni. "Kuninglik beebi lahkub haiglast," kirjutas Baker, kel on Twitteris pool miljonit jälgijat. Postituse tegi ta mõni tund pärast seda, kui Sussexi hertsog ja hertsoginna olid oma pisipoega avalikkusele esitlenud.

Rassismisüüdistuste peale - hertsoginna Meghan on teadupärast afroameerika verd - eemaldas Baker foto ning palus oma taktitu postituse eest vabandust, kuid täna hommikul teatas saatejuht Twitteris, et ta on vallandatud.