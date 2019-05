Blogiauhindade jagamine HELENI BEEBIBLOGI | Partnerist ma puudust ei tunne Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga: M

Juba rasedusest teada saades taipasin, et mul pole ju stabiilset suhet. Kuid üsna kohe jõudsin ka väga lihtsale järeldusele – mõttetu on teha aborti ja jääda, käed rüpes, ootama unistuste printsi, kellega siis kunagi kauges tulevikus laps teha. No ei! Kes üldse ütleb, et aeg on vale, suhe vale või mees vale? Kes üldse kinnitab mulle, et minuni jõuab õige mees enne mu fertiilse ea lõppu ning et järgmine mees on igavene? Ma võin ju ennustada, aga asjad võivad iga hetk muutuda.