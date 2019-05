VIDEO | Mart Helme: paljud on ministriportfellist loobunud, sest kardavad ajakirjandust 

Kuigi möödunud nädala valitsuse pressikonverentsis sõnas siseminister Mart Helme, et koduvägivallaskandaali tõttu tagasi astunud Kuusiku koha täitja kuulutatakse välja esmaspäeval, on uue ministri leidmise protsess jätkuvalt pooleli.

„Enne kui Jüri Ratas tagasi tuleb, ei avalikusta me midagi,“ kinnitas Helme. Peaminister Jüri Ratas on kuni reedeni Rumeenias Euroopa riikide liidritega euroliidu tuleviku teemasid arutamas.

Helme tunnistas, et mitu inimest on juba jõudnud EKRE poolt neile pakutud protfelli tagasi lükanud. „Nad ei taha, et neid hakatakse paljaks koorima, et nende vanu kiiruseületamisi hakatakse avalikkuse ette kiskuma. Paljud on kohast ära öelnud, sest nad ei taha saada märklauaks, mille pihta sülitatakse,“ salvas Helme pressikonverentsil.

„Konkreetselt kaks inimest ütlesid ära. Võtsid mõtlemisaja ja rääkisid kodus läbi. Perekondlikult otsustasid, et neil ei ole seda vaja – abikaasad, täiskasvanud lapsed – et neid alasti kistakse avalikult,“ täpsustas siseminister hiljem Õhtulehele.

Meie ei kutsunud Marine Le Peni, ta kutsus end ise

Helme sõnul on kohtumisel kõige olulisem silmas pidada teemasid, milles EKRE-l Le Peniga seisukohad kattuvad. Samas toonitas Helme, et Eesti konservatiividel on prantslannaga ka mitmeid erimeelsusi.

„Le Pen toetab näiteks samasooliste abielu, mida meie ei toeta. Küsimus on see, mis on meie puutepunktid. Need on bürokratiseerumise ja võimu brüsselisse koondumise teemal. Puutepunkt on see, et me ei toeta Euroopa Liidu föderaliseerumist,“ loetles Helme ja lisas seejärel, et Krimmi annekteerimise seaduslikkuses ei ole nad Le Peniga samal arvamusel.