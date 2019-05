VÄIKE APSAKAS: Austraalia uuel rahatähel ilutseb kirjaviga 

„It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here,“ on tsitaat, mida on kupüüril mitu korda järjest kujutatud. Kahjuks on igas korduses kasutatud sõna „responsibility“ (tõlkes „vastutus“) asemel kasutatud „responsibilty“ ehk üks „i“ on trükis kaotsi läinud. Apsaka avastamine võttis aega kuus kuud, kuigi 50dollarine rahatäht on Austraalias kõige levinum kupüür. Siiski ei pea austraallased vea üle liialt muretsema – rahatäht on endiselt täiesti kehtiv.