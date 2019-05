HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Homme abielluv Kristi Nilov: Mina olen kõigevägevama poolt hoitud ja täna väga õnnelik, püüelge teiegi oma õnne poole 

Lisaks pulmadeks valmistumisest rääkisime ka pisut tõsisematel teemadel. Arutlesime miks on eestlane kibestunud ja kuri. Miks usume ja ootame abikätt pigem teistelt, kui et usuks iseendasse. "Mitte keegi ei saa sind aidata, kui sa ise ennast ei aita. Ei riik ega keegi muu pole süüdi sinu asjades, et sul halvasti läheb. Mitte keegi pole süüdi! Eestlane peaks mõtlema, et igaüks on ise oma õnne sepp," paugutab tarmukas naine.

Ka Kristit on häbistatud ja tema peale näpuga näidatud, süüdistatud omakasus ja arrogantsuses. "Inimesed võiks tegeleda rohkem iseenda asjadega, mitte istuma kommentaariumis kirjutades koledaid sõnu teiste inimeste kohta. See inimene, kes midagi teeb, on tuhat korda etem, kui see, kes ei tee mitte kui midagi. Riskige, tehke ka oma ettevõte ja vaadake kui lihtne see on."