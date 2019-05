Narvat hakkab Euroopa kultuuripealinnaks kujundama Ilmar Raag 

„Muidugi on seal naabruses Peterburi kui kõige euroopalikum vene linn ja mõned ütlevad, et Narva on kõige venelikum Euroopa linn. Piiripealsetes identiteetides inimlikkuse otsimine võiks erinevates vaidlustes pinnale jääda. See on see, mida me ka Euroopas praegu otsime,“ selgitas Raag.