PAANIKA KEILAS: õpilane ähvardas korraldada koolitulistamise

“Direktor ütles, et need on vaid kuuldused ja täna on ohutu kooli tulla, lisades, et selle küsimusega tegeletakse täie tõsidusega. Siiski ei lubanud mitmed vanemad täna oma lapsi kooli.” Allikas kinnitab, et kuulujutt levis kulutulena, õpetajad suhtlesid laste ja lapsevanematega öötundideni välja, et neid rahustada.