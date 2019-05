KURITEOKAHTLUSTUS: Vjatšeslav Leedo ettevõtete peakontor otsiti läbi 

ERRi uudisportaal edastas lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe selgituse, et kui pankroti põhjustamise asjaoludes esinevad kuriteo tunnused, siis on nende kohustus kahtlusi uurida. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp lisas, et praeguseks on tõendite koumisega jõutud nii kaugele, et tõe selgitamiseks on tarvis uurida ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid tõendeid.