Narvas keelati nõukogude võidupüha tähistav rongkäik 

Kolmapäeval vastu võetud korralduses öeldakse, et kella 13-14 on Peetri platsil lubatud läbi viia miiting, kuid hilisem rongkäik nõukogude sõdurite ühishaua juurde pole lubatud, krijutab Põhjarannik .

Palju aastaid on 9. mail Narvas korraldatud nõukogude võidupüha üritust, mille juurde on kuulunud miiting ja kontsert Peetri platsil ning hilisem rongkäik ja kõnede pidamine ühishaua juures.

"Ida prefektuur on seisukohal, et korraldaja ei suuda tagada rongkäigu marsruudil piisava arvu kvalifitseeritud liikluse reguleerijaid. /…/ Tegemist on rongkäiguga, kus liigub korraga 1000 - 1500 inimest. Marsruudil läbitakse vähemalt kümmet olulist ristmikku, kus liikluse suunamiseks ei ole korraldaja poolt tagatud piisavalt kvalifitseeritud reguleerijaid," selgitas Ida prefektuuri piirivalvebüroo operatiivjuht Indrek Püvi.