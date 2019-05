Eesti uudised Tallinna naiste kriisikodu võib suvest lageda taeva alla jääda Egert Pärna , täna, 22:40 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Vida Press

Aastas umbes viiesajale lähisuhtevägivalla all kannatavale naisele abi andev Tallinna naiste kriisikodu on alates 30. juulist taas ulualuseta. Probleem on olnud pidev, praegustes ruumides jõudis kriisikodu naistele abi anda vaid poolteist aastat. „Ausalt öeldes on tüütu teha projekti raames neid töid, kui probleem püsib,“ sõnas Õhtulehele kriisikodu psühholoog Ülle Kalvik.