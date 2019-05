Juri Ustimenko vanglakaaslane Nikolai Lilitškin sai lõhkumise eest trahvi 

Nikolai Lilitškin viskas väidetavalt katki kaks akent. Kahjusumma on 165 eurot. „Tõendiks oli turvakaamera salvestis, kust on näha, et Lilitškin viskab midagi hoone poole. Lilitškin leidis, et tema süü ei ole tõendatud, kuid kohtud tegid teistsuguse otsuse,“ ütles tema kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsar. Kuna riigikohus ei võtnud hiljuti Lilitškini kaebust arutusele, jäi jõusse talle määratud 200 eurone trahv.